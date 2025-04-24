İstanbul Okullar 2 Gün Tatil Edildi

İSTANBUL’DA OKUL TATİLİ KARARI

İstanbul’un Silivri ilçesinde meydana gelen depremler sonrasında İstanbul Valiliği okullarda iki günlük tatil kararı alıyor. Depremin çevre illerde de hissedilmesi, komşu illerde de okul tatili haberlerini beraberinde getiriyor. Yalova’da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor.

YALOVA VALİSİ’NDEN AÇIKLAMA

Vali Kaya, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin Yalova’da da hissedildiğini hatırlatıyor. Yapılan incelemelerde okullarda herhangi bir hasar olmadığını belirten Kaya, “Öğrenci ve velilerimizin kaygıları göz önünde bulundurularak resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 24.04.2025 Perşembe günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.” diyor. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli personel, hamileler, 10 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve malul gazilerin idari izne ayrıldığını da ekliyor.

ÇEVRİM İÇİ EĞİTİM UYGULAMASI

Yalova Üniversitesi Rektörlüğü, yaptığı açıklamada deprem nedeniyle 24 Nisan 2024 Perşembe günü eğitim-öğretim faaliyetlerinin çevrimiçi olarak sürdürüleceğini bildirdi. Açıklamada, “Ayrıca, 10 yaş altı çocuğu bulunan, engelli ve hamile personelimiz, ilgili tarih için bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır.” ifadeleri de yer alıyor. Yalova’da henüz yarın okulların tatil edilmediği belirtiliyor. Depremlerin devam etmesi durumunda akşam saatlerinde resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.