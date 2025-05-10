İstanbul Opera Festivali Başladı

FESTİVAL BAŞLANGICINI GALA KONSERİYLE YAPTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali”, 10 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Sahnesi’nde gerçekleştirilen “Gala Konseri” ile başladı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, gala öncesi yaptığı açıklamada, 2024-2025 sanat sezonuna altı şehirde rekor izleyici sayısıyla güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirtti. 44 prömiyer ile sanatsal verim açısından en üretken dönemlerinden birini yaşadıklarını vurgulayan Sağtürk, “Cumhuriyetimizin yetiştirdiği değerli hocalarımızın ortaya koyduğu ve daha önce hiç sahnelenmemiş eserleri takip etmek, değerlendirmek ve sahneye taşımak asli görevlerimizden biri.” dedi. Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi’nin 1978 yılında repertuvara aldığı ve 2005 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü arşivinde yer alan “Çelebi” operasının, 40 yıl aradan sonra geçtiğimiz ay Ankara’da dünya prömiyerini yaptığını açıkladı.

İKİ YAKAYA SANAT ÇAĞRISI YAPILIYOR

İstanbul’un iki yakasına sanat çağrısında bulunduklarını ifade eden Sağtürk, festivalle ilgili heyecanlarını dile getirdi. Festival, 10 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında sürecek ve AKM’nin geniş ve modern sahnelerini, ayrıca Kadıköy-Süreyya Operası’nın tarihi atmosferini içinde barındıran, dünya sahnelerindeki yabancı sanatçı ve toplulukların eserlerini içeren 20 temsil ile her yaştan seyirciye ulaşacak. Çok sayıda ülkeden sanatçıların katılımıyla festivalin uluslararası niteliği artırılacak. Bulgaristan, Güney Kore, Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Moğolistan, Almanya ve Rusya Federasyonu’ndan solistler ve topluluklar İstanbul Opera ve Bale Festivali’nde sahne alacak.

GALA KONSERİ LEYLA GENCER ANISINA

Sağtürk, “Gala Konseri”nin Leyla Gencer anısına düzenlendiğini belirterek, “Bu akşam gerçekleştireceğimiz Gala Konseri’ni ‘La Diva Turca’ Leyla Gencer’in 17. ölüm yıl dönümünde yapıyoruz.” dedi. Açılış konserinde, Bulgar orkestra şefi Nayden Todorov yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası (İDOB) solistleri Asude Karayavuz, Perihan Nayır Artan, Nazlı Deniz Süren, tenor Efe Kışlalı ve Erdem Erdoğan’a konuk solistler Güney Koreli bariton Sung-Hwan Damien Park ile Çin Halk Cumhuriyeti’nden bas Li Huanhong eşlik etti. Konserde Verdi, Donizetti, Bellini, Puccini gibi ünlü bestecilerin eserleri seyircinin beğenisine sunuldu.

FESTİVAL ETKİNLİKLERİ ÜÇ FARKLI SAHNEDE

Festivalin etkinlikleri, yerli ve yabancı toplulukların sahneleyeceği eserlerle, AKM Türk Telekom Opera Sahnesi, AKM Tiyatro Salonu ve Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi’nde gerçekleştirilecek. Öne çıkan etkinliklerden biri, “Külkedisi” adlı çocuk operasıdır. Bu eser, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi’nde 11 Mayıs’ta ilk kez sahnelenecek. Ayrıca, Cumhuriyet dönemi çağdaş Türk besteciliğinin öncüsü Ahmet Adnan Saygun anısına doğumunun 100. yılına ithafen düzenlenecek “Saygun’a Saygı” konseri de 16 Mayıs’ta izlenebilecek.

GILGAMEŞ OPERASI DÜNYA PRÖMİYERİNİ YAPACAK

“Gilgameş” operasının dünya prömiyeri, 17 Mayıs’ta AKM Türk Telekom Sahnesi’nde gerçekleştirilecek. Bestesi ve librettosu Ahmet Adnan Saygun’a ait olan eser, Gılgamış aracılığıyla ölüm, dostluk, sevgi ve düşmanlık gibi insanlığın ortak temalarını sahneye taşıyacak. Eser, orkestra şefleri Gürer Aykal ve İbrahim Yazıcı yönetiminde İDOB Orkestrası eşliğinde sahne alacak. “Gilgameş” operasının ikinci temsili ise 20 Mayıs’ta gerçekleşecek.

YETENEK TARAMASIYLA GENÇLER SEYİRCİYLE BULUŞUYOR

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, sanatla ilgilenen gençlerin hayallerine ulaşmasına imkan tanıyan projelerden biri olan “Opera ve Bale Her Yerde” mottosuyla düzenlenen Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında, “Yetenek Her Yerde Genç Yetenek Taraması”na katılan gençleri seyirciyle buluşturacak.

MODERN DANS VE KLASİK ESERLER SAHNELENECEK

“Doğudan Batıya Barok Eserler” konseri “Sultans of The Opera”, 22 Mayıs’ta AKM Tiyatro Salonu’nda izlenebilecek. Bulgarlardan gelen Sofya Opera ve Balesi, “Elektra” operasını 29 Mayıs’ta AKM Türk Telekom Opera Sahnesi’nde sunacak. Modern dans eseri “Deliriyum”un dünya prömiyeri festival kapsamında 30 Mayıs’ta yapılacak. Ayrıca, 1870’lerin Rusya’sında geçen “Anna Karenina” balesi, iki temsille sahnede olacak. St. Petersburg Eifman Balesi, bu eseri 31 Mayıs ve 1 Haziran’da AKM Türk Telekom Opera Sahnesi’nde izleyiciyle buluşturacak. Festivalin kapanışı ise St. Petersburg Eifman Balesi’nin “Rus Hamlet” eseri ile 2 ve 3 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu eser, Ludwig van Beethoven ve Gustav Mahler müzikleri ile sahne alacak.