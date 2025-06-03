İstanbul Otogarı’nda Bayram Yoğunluğu Var. Yüzde 100 Doluluk Bekleniyor. Yolcular Bilet Bulmakta Zorlanıyor. Ek Seferler Geliyor. Fiyatlar Bayram İçin Arttı

İSTANBUL’DA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ GÖRÜNTÜLENDİ

Kurban Bayramı için memleketlerine ve tatil yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar, dün itibarıyla yola çıkmaya başladı. Büyük İstanbul Otogarı’nda hareketlilik gözlemlenirken, asıl yoğunluğun bu akşam ve yarın yaşanması bekleniyor. Otogardaki kalabalık, dünden itibaren artmaya başladı. Ancak, bayram tatilinin uzatılmaması sebebiyle otogarlardaki yolcu hareketliliği önceki bayramlara kıyasla daha az olduğu gözlemlendi.

OTOBÜS SEFERLERİ DE ARTIYOR

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Musa Çaktır, konuya ilişkin açıklama yaptı. Çaktır, “Diğer yıllara göre yoğunluk daha az gibi. Daha seyrek gözüküyor. Çünkü Kurban Bayramı tatili çok kısa. Bugünden sonra otobüs seferlerinde yüzde 100’e ulaşan oranlarla doluluk olmasını bekliyoruz. Yarından itibarıyla ek seferlerimizin daha fazla yoğun olacağına inanıyoruz.” dedi. Yolcuların bilet fiyatlarının yükseldiğine dair psikolojik bir algı içerisinde olduğunu belirten Çaktır, “Biz devlet tarafından denetleniyoruz. Bilet fiyatlarını fazla kesemeyiz. Çünkü fazla kesildiğinde sistemde anında gözüküyor. Kışın bilet fiyatlarında yüzde 30 oranında indirim yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

BİLET BULMA ZORLUĞU YAŞANIYOR

Bir firmada çalışan Ünal Günde, mevcut yoğunluğun önceki yıllara nazaran düşük olduğunu belirtiler. Günde, “Şu anda fazla yoğunluk yok. Eskisine göre hiç yoğunluk yok. Şu an talep de az.” ifadelerini kullandı. Öte yandan hastası olduğu için Giresun’a gitmek isteyen Metin Çal, “Çorlu, Trabzon, Tekirdağ, Çerkezköy’de bilet yok. Dolmuşla İstanbul’a geldim. Bilet aldım. Her yerde yoğunluk var.” diyerek sıkıntılarını dile getirdi. Öte yandan birçok vatandaş biletlerini önceden aldıkları için sorun yaşamadıklarını belirtirken, bilet bulmanın zorlaştığını ve fiyatların bayram nedeniyle yükseldiğini ifade ettiler.