İstanbul Özel Halk Otobüsleri Duracak. İETT Seferleri Etkilenecek Mi?

İSTANBUL ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ HİZMETLERİ DURDURULACAK

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, “önümüzdeki günlerde” kent genelinde otobüs hizmetlerini durdurma kararı aldığını duyurdu. Odadan yapılan açıklamada, bu durumun temelinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınamayan ödemelere dayandığı ifade edildi. “Ya çözüm üretilir ya da İstanbul’da toplu taşıma sistemi çöker” denildi. Peki, İETT otobüs seferleri duracak mı? İstanbul’da özel halk otobüsleri grev mi yapacak?

ÖDEME GECİKMELERİ DEVAM EDİYOR

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, özel halk otobüsü işletmecilerinin son dönemde hayati bir rol üstlendiğini ve artık dayanma sınırlarına geldiğini bildirdi. Açıklamada, “Son 5 yıldır, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 3 ila 4 aya varan ödeme gecikmeleri bizleri iflasın eşiğine sürüklemiştir. Bugün itibarıyla belediyeden toplam alacağımız 5 milyar lirayı aşmıştır.” denildi. Bu durumun yalnızca bir borç olmadığını, aynı zamanda binlerce emekçinin ve milyonlarca insanın taşıma hakkının ihlali olduğunu vurguladı.

SONUÇLARI DAYANILMAZ HALE GELDİ

Odadan yapılan açıklamanın devamında, “Diyalog arayışlarına karşılık her seferinde oyalama politikalarıyla karşılaşıldı. Artık ne yakıt alacak gücümüz kaldı ne de şoförlerimizin maaşını ödeyebilecek imkanımız var. Bu şartlar altında taşımacılık hizmetini vermek teknik, insani ve vicdani olarak mümkün değil.” ifadeleri yer aldı. İstedikleri çözümlerin sağlanmaması halinde, “Özel halk otobüsleri hizmetlerini durduracağız.” diyerek, mevcut durumunun mecburiyet olduğunu belirttiler.