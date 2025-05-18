İstanbul Özel Halk Otobüsleri İşe Çıkmıyor!

İŞE ÇIKIŞIN DURUMU

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden ödeme alamadıkları sebebiyle 22 Mayıs’tan itibaren işe çıkamayacaklarını duyurdu. Ovacık, “Bu şartlarda bu işi yürütemeyeceğimiz kararını aldık” şeklinde ifade etti.

ÖDEME SIKINTILARI

Yapılan açıklamalarda, “Bildiğiniz gibi 4. ayı da para almadan geçirdik” diyen Ovacık, kendilerine bir taahhüt verildiğini belirtti. Mayıs ayının 15’inde 500 milyon TL ödemenin yapılacağı söylendiğini ancak bunun gerçekleşmediğini aktardı. Ovacık, “Nisan ayında aldığımız para ile bu işin dönmeyeceğini, bıçağın kemiğe dayandığını hem esnafımız söylüyor hem biz söylüyoruz” dedi.

Ovacık, bu zor durumda bir yol haritası çizmek gerektiğini paylaştı ve herkesin fikrini aldıklarını belirtti. Ancak bu şartlarda devam edemeyeceklerini vurguladı. Perşembe günü itibarıyla araçların yakıt alamayacağı ve personel maaşlarının ödenemeyeceği için işe çıkamayacaklarını tekrar etti. “3 bin 41 arabayı bağlayacak. Şimdiden söyleyelim, İstanbul halkının mağdur olmasını istemiyoruz” dedi ve durumun kendilerinden kaynaklanmadığını dile getirdi.

GELECEK ÖDEMELERİN ÖNEMİ

Ovacık, “Belediyeden bir ödeme aldığımız noktada süreci değerlendireceğiz. Çok önemli bir durum” ifadesini kullanarak, belediyenin kendilerine göstereceği tavrın yol haritalarını belirleyeceğini belirtti. “Bu süreci doğru yönetmeliyiz” diyerek sözlerini tamamladı.