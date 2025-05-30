(İSTANBUL) Papara Operasyonunda 11 Kişi Tutuklandı

PAPARA OPERASYONUÜZERİNE YAPILAN TUTUKLAMALAR

Hafta içinde gerçekleştirilen Papara operasyonuyla alakalı olarak 11 kişi tutuklandı, borsa manipülasyonu soruşturmasında ise 12 kişi tutuklandı. Her iki durumla ilgili olarak 7 kişi için adli kontrol kararı alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para A.Ş’nin (PPR Holding A.Ş) yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı bakımından önemli bir araç haline geldiğini belirterek soruşturma başlattığını açıkladı. Operasyon çerçevesinde 15 kişi gözaltına alındı ve 10 şirkete el konuldu.

ŞÜPHELİLER ADLİYE DE SEVK EDİLDİ

Sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürülen şüphelilerle ilgili işlemler gece yarısı tamamlandı. Hakimlik, 11 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Bunun yanı sıra 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan kişiler arasında Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Ahmet Faruk Karslı (Şirket sahibi), Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin ve Ziya Uçar yer aldı.

BORSA MANİPÜLASYONU OPERASYONU

Hafta içinde gerçekleştirilen bir diğer operasyon olan borsa manipülasyonu iddiaları çerçevesinde adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 12’si tutuklandı. Aynı zamanda 3 şüpheli için adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.