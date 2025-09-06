İstanbul-Paris Treni Yola Çıkıyor!

İSTANBUL-PARİS TURİSTİK TRENİ YENİDEN YOLA ÇIKIYOR

Avrupa ve Türkiye’yi raylar üzerinden birleştiren İstanbul-Paris Turistik Treni, nostalji ve lüksü harmanlayan etkileyici bir seyahat için yarın yeniden hareket ediyor. “İstanbul-Paris 2” adıyla düzenlenen bu özel sefer, 14 vagondan oluşan muhteşem yapısıyla yalnızca 52 yolcuyu ağırlayacak. Tarihi Orient Express’in ruhunu yaşatan tren, İstanbul’dan yola çıkarak Avrupa’nın kalbine, kültür ve tarih dolu bir yolculuğa çıkacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun aktardığına göre, tren Halkalı Garı’ndan saat 10.25’te hareket edecek. Türkiye’nin batıya açılan demiryolu kapısı olan bu sefer, yolcularına adeta “zamanda yolculuk” hissi yaşatmayı amaçlıyor.

SEFER TAKVİMİ VE DETAYLAR

Macaristan Ulusal Demiryolu Şirketi (MAV) tarafından düzenlenen özel seferler içerisinde, eylül ayında üç kez, ekim ve kasım aylarında ise birer kez tren yolculuğu gerçekleştirilecek. Bakan Uraloğlu, yılın geri kalanında yapılacak seferlerin takvimini şu şekilde açıkladı: 14 Eylül: “Constellation” Kapıkule’den giriş yapacak, 15 Eylül’de Halkalı’dan ayrılacak. 17 Eylül: “Paris-İstanbul 2” treni Türkiye’ye ulaşacak, 18 Eylül’de “Latitudes 1” adıyla dönüş yolculuğuna çıkacak. 20 Ekim: “Latitudes 2” ismiyle Kapıkule’den girecek olan tren, 21 Ekim’de “Marmara” adıyla yoluna devam edecek. 1 Kasım: Yılın son özel seferi “Balkan Explorer 3” olarak giriş yapacak, ardından 3 Kasım’da “Chastels of Transilvania” adıyla yolculuğunu sürdürecek.