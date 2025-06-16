İstanbul Park, Yeni Yönetim Altında

İHALE İPTALİ SONRASI GÜNCEL DURUM

İstanbul Park, 2003 yılında Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapması amacıyla kurulmuş ve yaklaşık 160 milyon dolara mal olmuştu. Ancak, pist ile ilgili yapılan ihale iptal kararı Danıştay tarafından onaylanınca, son kiracı Lale Cander’in şirketi İstanbul Park’tan tahliye oldu. Şimdi pistin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilmesi bekleniyor. Ayrıca, pist yönetiminin Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’na (TOSFED) verileceği iddiaları ortaya çıktı.

YENİ DÜZENLEMELER VE YARIŞ PLANI

TOSFED Başkanı Üçlertoprağı, pistte ilk olarak tadilat ve renovasyon çalışmalarının yapılacağını ifade etti. “Tüm branşlarda yarışlar düzenleyeceğiz” diyen Üçlertoprağı, uluslararası yarışların sayısının artırılmasına yönelik planları olduğunu belirtti. Pistin altyapısında bazı sorunlar olduğuna dikkat çeken Üçlertoprağı, “Bakımsızlıktan kaynaklı, ilk aşamada etüt çalışması yapacağız ve renovasyon süreci başlayacak” diye konuştu. Ayrıca, pist günlerinin düzenlenmesinde hobi amaçlı erişim sorunlarına çözüm bulacaklarını açıkladı.

SİSTEMATİK GELİŞİM ADIMLARI

Basın toplantısında Üçlertoprağı, pistin işletme maliyetlerini karşılamak için sponsorluk görüşmelerinin sürdüğünü vurguladı. “Ticari kiralamalar ve işbirlikleri yapacağız. Otomotiv markalarıyla işbirlikleri ve gençlik aktiviteleri düzenleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, uluslararası kalitede bir karting pisti inşa edeceklerini belirtti. Üçlertoprağı, geçmişte pistte bulunan kara listelere de değinerek, “Artık pisti herkese açacağız, burası kamusal bir alandır” dedi. Bunun yanı sıra, Togg’a körfez pistini ücretsiz açarak otomobilin gelişimine destek olacaklarını sözlerine ekledi.