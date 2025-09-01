İstanbul Parkında Uygunsuz Davranışlar Görüntülendi

YANGINDAKİ ÇİFTİN UYGUNSUZ DAVRANIŞLARI TEPKİ TOPLADI

İstanbul’un Fatih ilçesindeki bir parkta kaydedilen uygunsuz görüntüler, sosyal medyada büyük bir tepki yarattı. Cep telefonu kamerasıyla belgelenen anlarda, türbenin yanındaki bir bankta oturan bir çiftin, etraftaki kalabalığa aldırış etmeden uygunsuz hareketler yaptığı görüldü. O esnada parkta bulunan bazı vatandaşların duruma tepki verdiği ve görüntüleri kaydeden kişilerin bu olayı şaşkınlıkla izlediği bildirildi.

ETRAFTA ÇOCUKLAR VARDI, TEPKİLER ARTTI

Çiftin, çevredeki çocuklar ve ailelere rağmen davranışlarını sürdürmesi, olayın ciddiyetini artırarak büyük tepkiye yol açtı. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler üzerine kullanıcılar, ahlaka aykırı davranışların kamuya açık alanlarda sergilenmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu ifade etti.