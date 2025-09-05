İstanbul Photo Awards 2025’te Fotoğraflar Sergilendi

ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI SERGİSİ GERÇEKLEŞTİ

Anadolu Ajansı tarafından organize edilen uluslararası haber fotoğrafı yarışması “İstanbul Photo Awards 2025″in ikinci sergisinin resmi daveti, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz’ün ev sahipliğinde İstanbul’da yapıldı. Ödül alan 29 fotoğrafçının eserlerinden meydana gelen, tekil ve kolaj şekilde toplam 139 fotoğraf, Ankara’nın ardından Milli Saraylar Başkanlığı Saray Koleksiyonları müzesindeki Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde sergilendi. Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Karagöz, fotoğrafın modern çağın en güçlü tanıklık araçlarından biri olduğunu söyleyerek, özellikle savaş ve kriz bölgelerindeki insan hikayelerini belgeleme gücü ile toplumsal hafıza oluşturmadaki kritik rolünü vurguladı.

SAVAŞIN HİKAYESİNİ ANLATMAK

Karagöz, İstanbul Photo Awards’ta birinci seçilen fotoğrafın “Biz neyi hatırlıyoruz? Neyi unutmuyoruz?” sorularına cevap verdiğini belirtti. “Arkamda gördüğünüz bu kare Gazze’de çekildi. Bir annenin ve babanın İsrail hava saldırılarında kaybettikleri çocuklarının cansız bedenine sarılışını görüyoruz. Fotoğrafçı Saeed Jaras, bu anı kaydetti. İstanbul Photo Awards jürisi tarafından 2025’in en iyi fotoğrafı seçildi. Bu kareye baktığımızda anlıyoruz ki savaş yalnızca istatistik değildir. Her kare, her an bir insan hikayesidir.” dedi. Karagöz, önceki yıllarda da birinciliğin savaş fotoğraflarının olduğunu hatırlatarak, “2024’te Mohammed Salem ve 2023’te Sergey Kozlov acı gerçekliği yansıtan fotoğraf karesiyle birinci olmuştu. Uluslararası fotoğraf yarışmalarına baktığımızda hepimiz farkında olmadan bir gerçekle karşılaşırız. Savaş, çatışma ve kriz bölgelerinde çekilen fotoğraflar çoğunlukla en güçlü fotoğraflardır. Bu yüzden fotoğraf, hissettirme ve anlatma gücü en yüksek iletişim araçlarından biri.” şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF TARİHİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Karagöz, fotoğrafın tanıklık aracı olarak insanlık tarihini yönlendirdiğini belirtti. “Geçmişe baktığımızda, 19. yüzyılda Roger Fenton’un Kırım Savaşı sırasında çektiği kareler savaşın ilk kez geniş kitlelerce görünmesini sağladı. 20. yüzyıla geldiğimizde Vietnam Savaşı’nda çekilen kareler olayı dünyaya aktardı. Bugün teknoloji değişti, kameralar gelişti ancak değişmeyen bir şey var; fotoğraf hala hakikatin en yalın ve en güçlü dili olmayı sürdürüyor. Bugün burada gördüğünüz kareler yalnızca fotoğraf değil, tarihe düşülmüş notlar ve geleceğe bırakılmış hafıza fragmanlarıdır.” dedi.

AA’NIN MEDYA ETKİSİ

Karagöz, AA’nın 135 ülkede foto muhabirleri olduğunu ve her gün binlerce kare ile dünyada olup biteni görünür kıldığını açıkladı. Günde 4 bin fotoğraf, 1500 haber ve çok sayıda içerik üretildiğini dile getirdi. Karagöz, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze özelinde 200 binden fazla fotoğraf karesi ve 15 bin video ile dünya medyasına sahne olduklarını iletti. “O karelerden biri Anadolu Ajansı foto muhabiri Muhammed El Yakubi’nin çektiği ve The Guardian haftalık dergisinin kapak fotoğrafı olan ‘Yavaş yavaş ölüyoruz, bizi kurtarın’ idi.” diye belirtti.

YARIŞMANIN ÖNEMİ

İstanbul Photo Awards’a 2025’te 2000’den fazla fotoğrafçının başvurduğunu ifade eden Karagöz, 20 bin fotoğraf arasından en iyi olanların uluslararası jüri tarafından seçildiğini ekledi. AA Görsel Haberler Direktörü Aykut Ünlüpınar, sergide yer alan eserler ile ilgili katılımcılara bilgi verdikten sonra, programda ödül alan eserlerin bulunduğu fotoğraf albümünü takdim etti. Programda tekil portre dalında üçüncülük ödülünü kazanan Hootan Babapourvajarı, fotoğraflarının dünyanın farklı yerlerinde görülebileceğini belirterek, “Aslında fotoğrafçılar için en iyi şey, fotoğraflarını insanların görmesidir.” dedi.

PROGRAMA KATILIM

İstanbul Photo Awards jüri üyesi, fotoğrafçı Ahmet Sel, yarışmanın 11 yıldır AA tarafından başarılı bir şekilde düzenlendiğini ifade etti. Programa katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran ile AA Genel Müdür Yardımcıları ve akademisyenlerin yanı sıra uluslararası basın ve fotoğraf dünyasından önemli isimler de yer aldı. Davette ayrıca hang drum sanatçısının özel bir performansı da sergilendi. Sergi, 7 Eylül’e kadar açık kalacak. 114 farklı uyruktan fotoğrafçının yaklaşık 22 bin fotoğrafla başvurduğu bu yarışma, dünya gündemindeki önemli olayları belgeleme fırsatı sunuyor.