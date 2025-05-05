İstanbul Piyasa Dolar 38,58 Lira

DÖVİZ KURLARI BEKLENTİLERİ YANSITIYOR

İstanbul serbest piyasada dolar 38,5810 liradan, avro ise 43,7590 liradan yeni haftaya giriş yapıyor. Serbest piyasada, 38,5790 liradan alınan doların satış fiyatı 38,5810 lira olarak belirleniyor. Aynı şekilde avro, 43,7570 liradan alınarak, 43,7590 lira satış fiyatına sahip.

ÖNCEKİ HAFTA SONU FİYATLARI

Geçtiğimiz Cuma günü, doların satış fiyatı 38,5550 lira, avronun satış fiyatı ise 43,8730 lira seviyesinde yer alıyordu. Bu veriler, döviz piyasasındaki dalgalanmaları ve yatırımcıların beklentilerini yansıtıyor.