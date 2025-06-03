İstanbul Polisi H.Ş’yi Koruyor

İSTANBUL EMNİYETİ HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan taciz içerikli yazışmalarla ilgili olarak bir çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, yazışmaların 14 yaşındaki H.Ş’ye ait olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİYLE GÖRÜŞME YAPILDI

Polis, H.Ş ile görüşerek onun beyanlarını aldı. H.Ş, “2-3 hafta önce bir oyun uygulaması üzerinden ismini C. olarak söyleyen kişiyle tanıştım. Cep telefonum üzerinden konuşmaya başladık. Bu kişi, sonraki süreçte görüşmek istememesine rağmen beni rahatsız etti. Tehdit ve şantajlarda bulundu” dedi.

SUÇLUYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Bu durum üzerine harekete geçen polis, kimliği belirlenen 22 yaşındaki A.D’yi Avcılar’da gözaltına aldı. Şüpheli hakkında “çocuğun cinsel istismarı” suçundan yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.