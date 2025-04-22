İstanbul Projesi İçin İhaleye Çıkıldı

PROJENİN GEÇMİŞİ VE ÖNEMİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Tuzla Sebze ve Meyve Hali Projesi ile ilgili son durumları aktardı. Türkyılmaz, İBB’nin 6 ay önce projenin inşaat çalışmalarının devam ettiğini duyurduğunu, bir ay önce ise projeye ilişkin 8 milyar liralık ihale yapıldığını belirtti. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu projenin AK Parti döneminde 2017’de ihalesinin yapıldığını ve inşaatının büyük ölçüde ilerlediğini vurguladı. Türkyılmaz, projenin “İstanbul’un gıda tedarik zincirini rahatlatacak önemli ve stratejik bir yatırım” olduğuna dikkat çekti.

İHALE SÜRECİ VE ELEŞTİRLER

Türkyılmaz, CHP’li İBB yönetiminin 2019’dan sonra projeyi kenara bıraktığını savunarak, “6 yıl boyunca bitirilemedi” dedi. Ayrıca, İmamoğlu’nun bir tweet atıp projeyi sanki yeni bir çalışma olarak sunduğunu, oysa çekilen videonun AK Parti döneminde atılan temelin yanı başında olduğunu ifade etti. Bu projeyle ilgili önemli bir gelişmeyi de aktaran Türkyılmaz, “1 ay önce yeniden bir ihale yapıldı. Evet, yanlış duymadınız. 6 ay önce ‘İnşaatı devam ediyor’ denilen projeye yeniden bir ihale çıkıldı” şeklinde konuştu. İhaleye dair bilgileri paylaşan Türkyılmaz, toplam bedelin KDV dahil 8 milyar lira olduğunu ve bu ihale sürecinin de açık ihale yöntemine değil, 21/B maddesiyle yani pazarlık usulüyle yapıldığını belirtti.

KAMU ZARARI VE YÖNETİM ELEŞTİRİSİ

İhaleye dair eleştiren Türkyılmaz, “Bu 8 milyarlık ihale bedeli, İstanbul’daki 24 ilçe belediyesinin yıllık bütçesinden çok daha büyük” dedi. Türkyılmaz, bu durumun tek bir projeye harcanan “milyarlarca liralık bir kamu zararı” olduğunu vurguladı. “Bizim dönemimizde büyük ölçüde ilerlemiş bir projeyi 6 yılda tamamlayamayan bir yönetimle karşı karşıyayız” diyen Türkyılmaz, İstanbul’un “hizmet için mi yoksa bir algı yönetimi için mi yönetildiğini” sordu. “Adı, CHP belediyeciliği; tarifi hizmet değil, ihmal” diye ekledi.