İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Türkçe çalıştayı düzenledi. Türkçenin gelişimi önemlidir. Öğretmenlerimizi daha iyi yetiştirmeliyiz. Dilde yozlaşmayı önlemeliyiz. Türkçenin korunması ortak görevimizdir.

ÇALIŞTAY DEĞERLİ BİR İŞBİRLİĞİ OLDU

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından “Türkçe Düşünmek, Konuşmak ve Yazmak” konulu çalıştay düzenlendi. İZÜ Abdullah Tivnikli Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen bu etkinlikte, dil bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Açılışta eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, çalıştayın Türkçenin karşılaştığı sorunları anlama açısından önemine değinerek, “Ben, eski bir Milli Eğitim Bakanıyım. Milli Eğitim Bakanlığının görevlerinden birisi de Türkçeyi korumaktır. Bakan olduğumda, ‘Çocuklarımıza Türkçeyi doğru ve güzel bir şekilde konuşma, yazma ve okuma becerisi kazandırabilirsem kendini başarılı bulacağım’ demiştim. Bu konuda arkadaşlarımızla çalışmalar yapmaya gayret ettik. Bazılarında başarılı olduk, bazılarında olamadık.” dedi.

EĞİTİMDEKİ YENİLİKLER ÖĞRETMENLERİ ÖNCELEMELİ

“Öğretmenlerimizi çocuklarımızı daha iyi yetiştirmeyle ilgili eğitmemiz gerekiyor.” diyen Avcı, şu düşünceleri paylaştı: “Başarılı olamadığımız hususların nedenlerini şimdi daha iyi görebiliyorum. Herhangi bir reform çabası, başarılı olmak istiyorsa, öncelikle o işi yönetecek kadroları muhatap almalıdır. Biz, yaptığımız çalışmalar ve düzenlemeleri öğrencileri önceleyerek yaptık. Oysa yapmamız gereken öğretmenlerimizi öncelemekti.” Avcı, Türkçenin şu anda farklı şekillerde yozlaştırıldığını belirterek, “Çocuklarımıza dile dair kuralların anlamını öğretebilirsek, onlara toplumsal yaşamdaki kurallara uyma bilincini de kazandırmış oluruz.” ifadesini kullandı.

DİLİMİZİN KORUNMASI GEREKEN BİR KONUDUR

TDED Başkanı Ekrem Erdem, dünyada söz sahibi olmak isteyen bir milletin önce kendi diline sahip olması gerektiğini söyledi. Erdem, “Türkçe, kendi doğal akışı içinde, bir takım değişimler yaşamıştır.” diyerek dilin gelişimi üzerinde durdu. Modernleşmeyle birlikte Türkçenin ciddi zararlar gördüğünü belirten Erdem, “Dil tahribatını o kadar doğallaştırdık ki bu durumun gönüllü ameleleri haline geldik.” dedi. Yeni neslin dil bilincinden uzaklaştığına dikkat çeken Erdem, “Dil, hepimizin meselesidir. Dilimize gereken önem verilmediği için düşünme gücümüz zayıflıyor.” ifadelerini kullandı.

TÜRKÇE KAYBOLTUĞUNDA MİLLİ DEĞERLER DE ZARAR GÖRÜR

İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ise Osmanlı’nın son dönemlerinde önemli bir dil hareketinin başladığını ancak bu çabaların görmezden gelindiğini ifade etti. Acar, “Öztürkçe hareketi, dil için çok vahim bir hataydı. Bizler biliyoruz ki saf dil olmaz. Bu hata, alfabe değişikliği ile daha da büyümüştür.” dedi. Ayrıca Türkçenin güncel sorunlarının en başında “yüksek öğretim dili” olduğunu dile getirerek, “Eğitim dilimiz İngilizcedir.” açıklamasında bulundu.

ÇALIŞTAYIN SONUÇLARI KAYDEDİLDİ

Gün boyunca süren çalıştayda “Dil, Kimlik ve Kültür”, “Batı Dillerinin Türkçe Üzerindeki Etkisi”, “Türkçenin Coğrafi Dünyası” ve “Konuşma Türkçesi” konularında toplamda 15 tebliğ sunuldu. Çalıştay, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Özen’in “Değerlendirme ve Sonuç Bildirgesi” konuşmasıyla tamamlandı.