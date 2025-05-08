İstanbul Sabiha Gökçen Büyüyor

MAJOR HAVALİMANLARINDAN BİRİ OLARAK İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN

Avrupa Havalimanları Konseyinin (ACI Europe) verilerine göre, Avrupa genelinde 40 milyon üzeri yolcu kategorisinde yer alan ‘Major Havalimanları’ arasında İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Havalimanı, yüzde 9,6 büyüme ile dikkat çekiyor. Ayrıca havalimanı, teknoloji altyapısıyla da öne çıkıyor.

YENİ YAPAY ZEKA PROJESİ VE ÖDÜL

İstanbul Sabiha Gökçen IT ve Otomasyon Direktörü İsmihan Baysal Anderson, havalimanlarında kullanılan ilk üretken yapay zeka tabanlı dijital asistan olarak bilinen SAVVy Projesi ile Yılın En İyi CIO’su ödülünü kazanmış durumda. İsmihan Baysal Anderson, “İstanbul Sabiha Gökçen’in sahip olduğu güçlü büyüme potansiyeli karşısında yapay zeka ve otomasyon alanındaki yenilikçi teknolojileri adapte ederek çevikliğimizi koruyabiliyor, misafirlerimize konfor ve kolaylık sunuyoruz. ISG’de hayata geçirdiğimiz projemizin IDC gibi alanında önemli bir otorite tarafından ödüllendirilmesinin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” diyor.

SAVVy DİJİTAL ASİSTANIN FAYDALARI

Son zamanlarda hizmet vermeye başlayan Yenilikçi Üretken Yapay Zeka Dijital Asistanı SAVVy, ISG’deki artan yolcu talebi karşısında müşteri hizmetleri kalitesini yükseltmek ve havalimanındaki süreçlerin optimizasyonunda önemli destekler sağlamak için çalışıyor. SAVVy, yolcuların soru ve taleplerine sohbet ortamında gerçek bir kişiyle konuşuyormuş gibi hızlı yanıtlar ve çözümler üretebiliyor. Bu sayede Sabiha Gökçen SAW Care Çağrı Merkezi’ndeki çalışanlar, daha karmaşık konulara odaklanma fırsatı buluyor.