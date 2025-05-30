İstanbul Sabiha Gökçen’den Graz’a Uçuşlar Başladı

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI’NDAN GRAZ’A DOĞRUDAN UÇUŞLAR BAŞLADI

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan, Avusturya’nın Graz şehrine direkt uçuşlar düzenlenmeye başladı. Pegasus Hava Yolları, Viyana’dan sonra bu ülkeye açılan ikinci nokta olarak haftada 3 sefer gerçekleştirecek. Yolcu trafiği bakımından Avrupa’nın en yoğun 8’inci havalimanı olan Sabiha Gökçen (ISG), yaptığı anlaşmalarla İstanbul’u Avrupa’nın önemli merkezleriyle doğrudan bağlıyor. Graz’a (GRZ) yapılacak seferler, salı, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılacak. Bu yeni uçuşlar, 30 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla başladı. İlk Graz uçağının kalkışı için terminalde yapılan tören, çeşitli etkinliklerle renklendirildi. Gate bölgesine yerleştirilen geleneksel Avusturya temalı fotoğraf alanı, yolcular tarafından ilgi gördü. Ayrıca, uçuş öncesi misafirlerine gate bölgesinde çikolata ikramı yapıldı.

PEGASUS İLE GRAZ HATTRI KURULDU

Sabiha Gökçen Havalimanı, Türkiye’nin ekonomik havayolu firmaları AJet ve Pegasus Hava Yolları’nın ana üssü durumunda. Şu an için halihazırda Viyana’ya (VIE) günlük seferler düzenleniyor. Pegasus Hava Yolları’nın Graz hattı ile ülkedeki ikinci büyük şehri de İstanbul’a bağlanmış oluyor. Sabiha Gökçen Havalimanı, Graz bağlantısıyla birlikte toplamda 52 ülke ve 107 dış hat, 39 iç hat destinasyonuna erişim sağlıyor.

GRAZ’DA TARİH VE DOĞA BİR ARADA

Graz, Habsburg Hanedanlığı döneminde önemli bir idari merkez olarak öne çıkıyor ve tarihi ile kültürel zenginlikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Şehrin Eski Şehir Merkezi (Altstadt), 1999 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edildi. Yaklaşık 300 binlik nüfusa sahip olan Graz, aynı zamanda ünlü Schlossberg Tepesi ile biliniyor. Şehrin simge yapıları arasında bulunan tarihi saat kulesi (Uhrturm) ve modern mimarisi ile dikkat çeken Graz Sanat Müzesi (Kunsthaus), kentin cazibesini artırıyor. Özellikle Avrupa’nın önemli öğrenci şehirlerinden biri olması sayesinde genç ve dinamik bir atmosfer barındıran Graz, ziyaretçilerine zengin bir mutfak deneyimi sunuyor. Ayrıca Slovenya ve Macaristan gibi yakın ülkelerle ulaşım kolaylığı sağlanması, doğa yürüyüşleri ve bisiklet tutkunları için Alpler’in eşliğinde yeşil bir ortam sunuyor.