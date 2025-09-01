İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Rekor Kırdı

YENİ GÜNLÜK UÇUŞ REKORU

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, pazar günü gerçekleştirilen 427 iniş ve 428 kalkışla toplamda 855 uçuş trafiğine ulaşarak tüm zamanların en yüksek günlük uçuş sayısını elde etti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’na bağlı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre; 31 Ağustos’ta ulaşılan bu 855 uçuş, havalimanı tarihindeki en yüksek günlük rakam oldu.

ULUSLARARASI HAVALİMANLARINI GERİDE BIRAKTI

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 31 Ağustos tarihinde ulaştığı bu günlük uçuş rekoruyla birlikte, Viyana, Zürih, Kopenhag, Dublin, Milan-Malpensa, Paris-Orly, Oslo, Lizbon, Manchester ve Berlin Brandenburg gibi birçok uluslararası havalimanını uçuş trafiğinde geride bıraktı.

HEAŞ’ın sosyal medya hesabından uçuş rekoruyla ilgili yapılan açıklamada, “Bu büyük başarı, ülkemizin havacılıktaki gücünü ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın artan yolcu kapasitesini bir kez daha ortaya koydu. Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ olarak bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı ve paydaşlarımızı tebrik ediyor, katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Gökyüzüne açılan kapımızda birlikte yeni rekorlara” denildi.