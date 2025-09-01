İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Rekor Kırdı

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI TARİHİ REKORA İMZA ATTI

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, pazar günü 427 iniş ve 428 kalkış gerçekleştirdiği toplam 855 uçuşla, tüm zamanların en yüksek günlük uçuş sayısına ulaşmayı başardı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bağlı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, 31 Ağustos’ta bu başarıyı elde ettiklerini duyurdu.

REKOR UÇUŞ TRAFİĞİ VERİLERİ

31 Ağustos’ta kaydedilen 855 uçuş trafiği, aynı zamanda Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın ulaştığı günlük uçuş rekoru oldu. Bu başarıyla birlikte, Viyana, Zürih, Kopenhag, Dublin, Milan-Malpensa, Paris-Orly, Oslo, Lizbon, Manchester ve Berlin Brandenburg Havalimanı gibi birçok uluslararası havalimanını uçuş trafiğinde geride bıraktığı belirtildi.

HEAŞ’TAN TEŞEKKÜR MESAJI

Uçuş rekoru ile ilgili HEAŞ’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu büyük başarı, ülkemizin havacılıktaki gücünü ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın artan yolcu kapasitesini bir kez daha ortaya koydu. Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ olarak bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı ve paydaşlarımızı tebrik ediyor, katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Gökyüzüne açılan kapımızda birlikte yeni rekorlara” ifadelerine yer verildi.