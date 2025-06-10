İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Havalimanı 701 Bin Yolcu Ağırladı

HAVAALANINDA YOLCU YOĞUNLUĞU YAŞANMADI

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Havalimanı, Kurban Bayramı döneminde 701 bin 178 yolcuya hizmet sağladı. Havalimanından yapılan açıklamaya göre, ISG, bayram öncesi gerçekleştirdiği hazırlıklarla ve terminal işletmecisi ile Meydan Otoritesi HEAŞ’ın koordineli yürüttüğü etkin çalışmalar sayesinde yolcu yoğunluğu ve misafir beklentileri konularında herhangi bir sorun yaşamadı.

YOĞUN UÇUŞ TRAFİĞİ GÖRÜLDÜ

Arife gününden bayram bitimine kadar olan 5-9 Haziran tarihleri arasında ISG’de yoğun bir uçuş trafiği meydana geldi. Bu dönemde toplamda 3 bin 895 uçuş gerçekleştirildi ve 316 bin 477 yolcu iç hatlardan, 384 bin 701 yolcu ise dış hatlardan ağırlandı. Bayram sürecinde, 5 Haziran’da 796 yolcu uçağı uçuşu ile birlikte (kargo ve diğer uçuşlarla toplamda 820 uçuş) 144 bin 590 yolcu sayısıyla şirketin günlük uçuş ve yolcu sayısı rekoru tazelendi.