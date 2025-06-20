İstanbul Sağlık İdaresi, İnceleme Başlattı

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME BAŞLATTI

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, özel bir hastanede estetik operasyon sırasında hayatını kaybeden Mozambikli sosyal medya fenomeni Ana Barbara Buhr Buldrin hakkında inceleme başlattı. Buhr Buldrin, İstanbul’daki özel hastanede yaptığı estetik ameliyat sonucunda yaşamını yitirdi. Fenomenin ölümü üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yapmak gerektiğini duyurdu.

YAPILAN AÇIKLAMA

Açıklamada, “Bazı medya organlarında yer alan, sosyal medya fenomeni Ana Brbara Buhr Buldrini’nin estetik operasyon sırasında hayatını kaybettiği yönündeki haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zarureti hasıl olmuştur” denildi. Buldrin’in, 15 Haziran 2025 tarihinde İstanbul’daki özel bir hastanede geçirdiği estetik operasyon sonrası uyandırma sürecinde yaşanan ciddi komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği vurgulandı. Olayla ilgili adli süreç başlamış olup, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belirleneceği aktarıldı.

DİĞER AÇIKLAMALAR

Bakanlığın tıbbi sürece ilişkin incelemesinin titizlikle sürdüğü belirtilirken, “Ayrıca müdürlüğümüzün re’sen talimatıyla, söz konusu hastanenin ameliyathane ve yoğun bakım birimleri ile ilgili hekimin muayenehanesinde olağan dışı denetim gerçekleştirilmiştir” ifadeleri yer aldı. Denetim sürecinin devam etmekte olduğu ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.