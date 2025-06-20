İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnceleme Başlattı

İSTANBUL’DA ESTETİK AMELİYAT SONRASI ÖLÜM

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, estetik operasyon sonrası hayatını kaybeden Mozambikli sosyal medya fenomeni Ana Barbara Buhr Buldrin’in ölümü ile ilgili inceleme süreci başlattı. Ana Barbara Buhr Buldrin, İstanbul’da özel bir hastanede estetik ameliyat sırasında hayatını kaybetti. Fenomenin ölümünden sonra İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, kamuoyunu bilgilendirmek için durumu araştırmaya başladı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Kamuoyuna yapılan açıklamada, “Bazı medya organlarında yer alan, sosyal medya fenomeni Ana Barbara Buhr Buldrin’in estetik operasyon sırasında hayatını kaybettiği yönündeki haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zaruretine gidilmiştir. Buldrin, 15 Haziran 2025 tarihinde İstanbul’daki özel bir hastanede geçirdiği estetik operasyonun ardından, uyandırma sürecinde gelişen ciddi komplikasyonlar nedeniyle tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir” denildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Açıklamada ayrıca, “Olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacaktır. Bakanlığımızın tıbbi sürece ilişkin incelemesi titizlikle sürdürülmektedir. Ayrıca müdürlüğümüzün re’sen talimatıyla, söz konusu hastanenin ameliyathane ve yoğun bakım birimleri ile ilgili hekimin muayenehanesinde olağan dışı denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim süreci devam etmekte olup olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar hassasiyetle yürütülmektedir” ifadelerine yer verildi.