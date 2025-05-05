(İstanbul) – Saldırgan Selçuk Tengioğlu, Özgür Özel’i Takip Etti

SALDIRGANIN TAKİBİ VE GÖRÜNTÜLERİ

Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Sırrı Süreyya Önder için yapılan cenaze töreni öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i takip ettiği belirlendi. Selçuk Tengioğlu’nun, binaya girmeden önce Özgür Özel’in dışarıda basın mensuplarına yaptığı açıklama sırasında arkadan geldiği ve Özel ile ekibinin sağ tarafında kollarını bağlayarak beklediği gözlemlendi. Ayrıca, tören sonrasında da protokol çıkışında saldırganın beklediği anlara dair görüntüler de kaydedildi.

CENAZE TÖRENİ VE SALDIRI ANLARI

Hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni, Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bu törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi çıkışında Selçuk Tengioğlu adlı eski hükümlünün fiziksel saldırısına maruz kaldı. Yapılan incelemelerde, 66 yaşındaki Tengioğlu’nun, tören öncesinde uzun süre Özgür Özel’i takip ettiği ve saldırı anında dışarıda bekleyerek anlık fırsat kolladığı tespit edildi.

Saldırganın, tören sırasında Özel salona girdikten sonra dışarıda beklediği ve protokol çıkışının önüne yerleşerek dikkat çekici hareketlerde bulunduğu kaydedildi. Burada gerçekleştirilen gözlemler, Selçuk Tengioğlu’nun, bekleyişinin ardından bir süre sonra oturduğu banktan kalkarak kameralara aldırış etmeden protokol kapısının bulunduğu bariyerlere yöneldiği ve burada beklemeye devam ettiği ortaya koydu. Saldırganın, tören sonrasında da aynı bölgede bekleyişine devam ettiği görüldü.