İstanbul, Salon: Maç Sonucu 94-87

İSTANBUL’DA ANADOLU EFES’İN GALİBİYETİ

Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Final üçüncü maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka’yı konuk etti. Maçta Anadolu Efes, 94-87’lik skorla galip gelerek serideki durumu 2-1’e getirdi.

PERİYOTLARIN DURUMU

Karşılıklı sayılarla başlayan karşılaşmanın ilk periyodu, 26-22’lik skorla ev sahibi ekip Anadolu Efes’in üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyotta ise Anadolu Efes, soyunma odasına 51-43 önde gittikten sonra üçüncü periyotta farkı biraz daha açtı ve bu çeyreği 78-65 önde tamamladı. Son çeyrekte Beşiktaş Fibabanka, maçı bırakmayarak farkı 4 sayıya kadar indirdi. Ancak Anadolu Efes, maçın sonunu iyi oynayarak 94-87 galibiyeti elde etti ve finale çıkma yolunda önemli bir avantaj sağladı.

MAÇIN EN SKORER OYUNCUSU

Maçın en skorer ismi ise 22 sayı atan Daniel Oturu oldu. 4’üncü maç 12 Haziran Perşembe günü yine Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleşecek. Anadolu Efes bu maçı kazanırsa finale yükselecek, Beşiktaş’ın kazanması durumunda ise seri 5’inci maça uzanacak.