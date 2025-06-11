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İstanbul Salon: Qujiang Spor Kompleksi

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI, SIRBİSTAN’A KAYBETTİ

MAÇIN DETAYLARI

İstanbul’da, Qujiang Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen karşılaşmada hakemler Paul Catalin Szabo ve Alexi (Romanya), Joo-Hee Kang (Güney Kore) oldu. Sırbistan takımı şu oyunculardan oluştu: Ivovic, Masulovic N., Luburic, Masulovic V., Nedeljkovic, Jovovic, Ristic (L), (Nikolic, Peric, Brboric). Türkiye ise Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Vahit Emre, Kaan, Mirza, Berkay (L), (Ahmet, Yiğit, Efe Bayram) ile sahadaydı. Set sonuçları 12-25, 25-22, 25-23, 25-23 olarak belirlendi. Oyun süresi 1 saat 16 dakika sürdü.

AY-YILDIZLILAR’IN İLERİ DEPLASMAN TAKVİMİ

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi’ndeki ilk maçında Sırbistan’a 3-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, ilk hafta boyunca Çin etabında yer alıyor ve kalan karşılaşmalarında Hollanda, Polonya ve Çin ile karşılaşacak. Millilerin maç takvimi şu şekilde: 13 Haziran 15.30’da Hollanda – Türkiye, 14 Haziran 14.00’te Türkiye – Polonya, 15 Haziran 10.00’da Çin – Türkiye.

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