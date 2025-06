İstanbul Sanayi Odası Raporu Tanıtıldı. Hayvancılıkta Sorunlar ve Çözümler Üzerine

HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan ve hayvancılık sektöründeki sorunlar ile çözüm önerilerini sunan “Hayvancılık Sektörüne Bakış; Hayvancılıkta Yaşanan Sorunlar ve Çözüme Dair Yeni Yaklaşımlar” adlı rapor tanıtıldı. Türkiye için büyük önem taşıyan hayvancılık alanında alınacak stratejik kararlara katkı sağlamak amacıyla hazırlanan rapor, yaklaşık 30 ilde yapılan saha analizleri, yetiştiriciler ve besicilerle gerçekleştiren görüşmeler, sektör temsilcileriyle yapılan istişareler ve dünya hayvancılık sektörü dinamiklerinin gözlemlenmesiyle oluşturuldu. Raporda, “Türkiye’nin küresel eğilimi doğru okuyarak tarım ve hayvancılığı savunma sanayisi gibi kritik bir öncelik olarak görmesi elzem” şeklinde vurgulandı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, kaynaklarını koruyamayan ülkelerin geleceğinin tehdit altında olacağını, sürdürülebilir bir gelecek için tarım ve hayvancılığın çok boyutlu bir politika alanı olarak tanımlanmasının kaçınılmaz olduğunu yineledi.

VERİ YETERSİZLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Bahçıvan, “Hayvancılığın geleceği, küçük ölçekli ama örgütlü, yerel ama verimli, geleneksel ama teknolojik altyapıya entegre bir modelle mümkün olabilir” ifadelerini kullanarak veri setinin eksikliğinin sorunlara teşhis koymayı ve sağlıklı çözüm bulmayı zorlaştırdığını belirtti. Sürdürülebilir bir hayvancılık politikası için Türkiye’nin hayvan varlığından ekilen araziye ve çıkan ürüne kadar her alanda güvenilir bir veri setine ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Raporun içeriğinde, üretim yerine ithalata dayalı olan modelin sürdürülebilir olmadığına dikkat çekilen Bahçıvan, son 13 yılda canlı hayvan ve et ithalatı için 10,6 milyar doların harcandığını da sözlerine ekledi.

KÜÇÜKBAŞ ET TÜKETİMİ ARTIRILMALI

Bahçıvan, hayvansal gıda üretiminde stratejik bir yön değişikliğine gidilmesi gerektiğini ifade ederek, Türkiye’de kırmızı et tüketiminin büyükbaş hayvan etinin payının gelişmiş ülkelerde yaklaşık yüzde 25 olduğuna dikkat çekti. “Küçükbaş hayvancılığın payının artırılması hem coğrafi ve iklimsel avantajlarımızın daha etkin kullanılmasını sağlar hem de daha düşük maliyetli, çevre dostu bir üretim modeline geçişi mümkün kılar” diyen Bahçıvan, küçükbaş et tüketiminin artırılmasının artık bir zorunluluk olduğunu belirtti. Ayrıca, kanatlı et grubunda hindi tüketiminin ülkemizde potansiyelin altında kaldığını, bu alanda farkındalık oluşturulması gerektiğini vurguladı.

ÜRETİM KAPASİTESİ MEVCUT AMA GEREKEN ADIMLAR ATILMIYOR

Toplantıda Türkiye’nin et sorununu çözmek için yeni bir üretim modeli geliştirilmesi gerektiği ifade edildi. Türkiye’nin et sorununu aşacak arazi varlığı ve üretim kapasitesi bulunmasına karşın, veri ve istatistiklerde tutarsızlık yaşandığı belirtildi. Şu an büyükbaş hayvancılıkta canlı hayvan varlığının, nüfus ve tüketim ile paralel artmadığı aktarıldı. Doğu Anadolu’da hayvan sayılarının artmaması ve hem meraların verimsizliği hem de mülkiyet sorunları gibi faktörler arz güvenliği risklerini doğuruyor. Rapora göre, tarımsal kredi tahsislerinde bölgesel şartların dikkate alınması, yatırım yapılacak alanların hayvan besleme kapasitesinin göz önünde bulundurulması gerektiği ifade edildi.

Bu bağlamda, “organize aile işletmeciliği hayvancılık modeli”nin hayata geçirilmesi ve kırsala dağılmış aile işletmelerinin çoğaltılması gerektiğine vurgu yapıldı. Küçükbaş hayvanların ve özellikle de hindi etinin tüketim payının artırılması önerildi.