İstanbul Sarıyer’de elektrik kesintileri olacak

BEDAŞ’IN ELEKTRİK KESİNTİLERİ AÇIKLAMASI

Sarıyer’de elektrik kesintileri BEDAŞ’ın paylaşmış olduğu elektrik kesintisi listesi ile sorgulanıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden gelen bilgilere göre, 8 Mayıs tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde değişik sürelerle elektrik kesintileri meydana gelecek. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, elektrik ne zaman geri gelecek? İşte İstanbul güncel elektrik kesintileri hakkında önemli bilgiler…

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ SÜRELERİ

2025-05-08 00:00:00 – 06:00:00 Kesinti Nedeni: “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı”. Etkilenen Cadde/Sokak: İstanbul Sarıyer ilçe Merkez-Cumhuriyet Mahallesi Arabayolu Sokak ve PTT Evleri Mahallesi Haciosman Bayırı Sokak bölgeleri. Elektrik, bu süre zarfında iş sağlığı ve güvenliğini de gözeterek kesilecektir.

2025-05-08 00:00:00 – 06:00:00 Kesinti Nedeni: “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı”. Etkilenen Cadde/Sokak: İstanbul Sarıyer ilçe Merkez-Maslak Mahallesi Büyükdere Sokak. Aynı şekilde bu bölgelerde de elektrik kesintisi uygulaması yapılacak.

YENİ KABLO BAĞLANTISI ÇALIŞMALARI

2025-05-08 09:00:00 – 17:00:00 Kesinti Nedeni: “Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı”. Etkilenen Cadde/Sokak: İstanbul Sarıyer ilçe Merkez-Reşitpaşa Mahallesi Aksu, Cengiz Topel, Ceylan, Girneli, Hacı, Has Bahçe, Kongre, Çuha Çiçeği, Çörekotu ve Şehit Bülent Karasu Sokak. Bu sokaklarda da iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde elektrik kesintisi gerçekleştirilecek.

2025-05-08 09:00:00 – 17:00:00 Kesinti Nedeni: “Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı”. Etkilenen Cadde/Sokak: İstanbul Sarıyer ilçe Merkez-Reşitpaşa Mahallesi Bozkır Gülü Çıkmazı, Karadenizliler, Karagöl Çıkmazı, Mor Lale, Reşitpaşa Bilinmeyen, Trafo ve Öz Söğüt Çıkmazı. Belirtilen saat aralığında elektrik kesintisi olacak.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER

2025-05-08 09:00:00 – 17:00:00 Kesinti Nedeni: “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı”. Etkilenen Cadde/Sokak: İstanbul Sarıyer ilçe Merkez-Kireçburnu Mahallesi Alsancak Çıkmazı, Arabayolu, Cem, Serin Çıkmazı, Tarihi Çeşme Çıkmazı, Yüzbaşı Cengiz Topel, Çınaraltı Çıkmazı ve Ömürtepe Sokakları ile Tarabya Mahallesi Arabayolu, Vahdet, Şehit Ceyhun Bayraktar Sokak. Bu alanlarda da gün boyunca elektrik kesintisi uygulanacaktır.