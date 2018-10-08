İstanbul semalarında UFO!

Atina’ya giderken Türkiye üzerinden geçen Kerry John, ilgi çekici bir görüntü paylaştı. Uçaktan çekilen video için araştırma merkezinden açıklama geldi.

Sirius Uzay Bilimleri Araştırma Merkezinin açıklamasına göre İstanbul’da görüntülenen cisimlerin insan yapımı olmadığı belirtildi. UFO görüntüleri bilim adamları tarafından incelendiğinde mevcut teknolojilerin hiçbirinin bu görüntülere sebep olamayacağının altı çizildi.

Görüntülerde oynama yapılmış olma ihtimaline karşı kare kare inceleme yapan araştırmacılar “Özel filtre, gölge, ışık, piksel, kontrast, negatif vb. hususlarda ortaya çıkan görüntülerde herhangi bir montaj olmadığı anlaşıldı. Videoda herhangi bir efekte ya da dijital düzenlemeye de rastlanmadı.” dedi.

UFO teknolojileri; modern uçak, drone, İHA gibi diğer uçan cisimlerle farklılık arz ediyor. Manevra kabiliyetleri sınırlı olan insan yapımı cihazların belirli hareket formları sergilediği biliniyor.

İstanbul semalarında görüntülenen cisimlerin ise aniden ortaya çıkmaları, yapıları, manevraları, yoğun ışık barındırmaları, yer çekimi kurallarının sınırlarında ani hareketlenmeleri, havada asılı durumda kalmaları, yatay hareketlerin dışında diğer yönlere de hareket edebilmeleri bilinen konvansiyonel araçlarla ve teknolojilerle uyuşmuyor.

Araştırmacılar, elde edilen görüntüler üzerinde histogram ve piksel incelemeler de yaptılar. Yapılan incelemeler, farklı ve yoğun ışıklar saçtığı tespit edilen bu cisimlerin atmosferimiz içinde 4 ile 6 km yükseklikte hareket ettiğini ortaya koydu.

İncelemelerde spektral analiz kullanıldığında cisimlerin ışık özelliklerinin ayrıntılarıyla ortaya çıktığı ifade edildi. Ayrıca “Işıkla ilgili temel büyüklükleri, ışık şiddeti, yoğunluğu ve akısı, aydınlanma şiddeti, fotografik uyarım ve parıltı gibi fotometrik değerlerinin çok yüksek, yoğun ve parlak olduğu tespit edilmiş ve cisimlerin farklı renklerde ışıklar saçarak hareket ettikleri saptanmıştır.” denilerek cisimlerin niteliği hakkında bilgi verildi.

Cisimlerin hareket tarzları ile; bir doğa olayıyla karşı karşıya kalınmadığının, optik bir yanılsama ya da tanımlanamayan bu cisimlerin herhangi bir uydunun yansıması olmadığının kanıtlandığı dile getirildi.

Araştırma merkezinden yapılan açıklamada “Ekranlara yansıyan bu cisimler ateş topu, deprem ışığı gibi iyonize olmuş elektrik yüklü plazma oluşumu özelliği göstermemektedir. Söz konusu ışıklı cisimlerin havada 3 – 4 dakika süreyle gözlemlenmeleri anlık oluşum özelliği gösteren bu tür olasılıkları ortadan kaldırdığını söyleyebiliriz.” denilerek cismin doğal bir yapısının olmadığı vurgulandı.

UFO görüntüleri zannedilen çoğu cismin Çin feneri, kuş, leke, ışıklı balon, meteoroloji balonu, drone, İHA, işaret fişeği, uydu, meteor, venüs, uzay istasyonu, ateş topu, ışık yansıması, atmosferik fenomen veya yanılsama olduğu düşünüldüğünde araştırmacıların bu açıklamalarının önemi daha da artmış oldu. Çünkü bahsi geçen hiçbir varlık İstanbul’daki görüntülerle uyuşmuyor.

Sirius Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi son olarak ” Bir saatlik süre içerisinde toplamda 10 – 15 dakika kadar gözlenen bu cisimlerin bazen üç ya da dört, bazen de altı ya da yedi ışıklı cisim olarak birlikte hareket ettikleri gözlendi. Üstelik birçok kişi bu cisimleri çıplak gözle de gözlemledi. Yapılan her türlü bilimsel ve teknik analiz sonrasında bu cisimlerin UFO (Tanımlanamayan Uçan Cisimler) olduğu sonucuna varmış bulunmaktayız.” şeklinde açıklamada bulundu.

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