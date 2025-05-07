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İstanbul Serbest Piyasada Dolar 38,64

İSTANBUL SERBEST PİYASADA DÖVİZ FİYATLARI

İstanbul serbest piyasasında dolar, 38,6440 lira, avro ise 43,9700 lira seviyesinden işlem görüyor. Dolar, serbest piyasada 38,6420 liradan alınmakta ve 38,6440 liradan satılmaktadır. Avro ise 43,9680 liradan alınırken, satış fiyatı 43,9700 lira olarak belirlenmiş durumda.

DÜN KAYDEDİLEN DÖVİZ FİYATLARI

Dün doların satış fiyatı 38,6050 lira, avronun satış fiyatı ise 43,8560 lira olarak kaydedilmişti. Güncel fiyatlar, önceki günlere göre değişim göstermekte.

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