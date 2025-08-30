İstanbul Siber Suçlar Operasyon Yaptı

BAŞLATILAN SORUŞTURMA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla hareket eden İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “İnat Box” isimli mobil uygulamanın telefonlar ve televizyonlar üzerinden indirildiğini tespit etti. Kullanıcıların belirli bir ücret karşılığında dizi, film ve spor etkinliklerini korsan bir şekilde izleyebildiği belirlendi. “İnat TV’ye ne oldu?” sorusu gündeme gelirken, şüphelilerin zararlı yazılımlar kullanarak özellikle gece saatlerinde uygulamaya giren kullanıcıların internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları ortaya çıktı.

ÇALINAN MİKTAR VE ŞÜPHELİLER

Bu yöntem sayesinde, 46 kişinin banka hesaplarından toplam 14 milyon 714 bin 354 lira çalındığı belirlendi. Yapılan detaylı incelemelerde, 75 kişinin şüpheli olarak değerlendirildiği, bunlardan 7’sinin cezaevinde olduğu, 1’inin ise yurt dışında bulunduğu anlaşıldı. Soruşturma çerçevesinde, 21 farklı ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

Gerçekleştirilen baskınlarda 67 şüpheliden 43’ü gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 10 kişi serbest bırakılırken, 33 şüpheli Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 27 şüpheli tutuklama talebiyle, 4 kişi adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine yönlendirildi. Hakimlik kararıyla, 27 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.