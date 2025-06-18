İstanbul Silivri’de Yangın Çıktı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

İstanbul Silivri’de otluk bir arazide beklenmedik bir yangın meydana geldi. Semizkumlar mevkiinde, kuru otların yoğun olduğu bir alanda, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı ve kontrol altına alınamaz hale geldi.

ALEVLER BEKÇİ KULÜBESİNİ HARABE YAPTI

Kısa sürede büyüyen yangın, bölgedeki bir bekçi kulübesini tamamen kül etti. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için hızlı bir müdahalede bulundu.

İTFAİYE YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

İtfaiye ekipleri, zamanında müdahale ile alevleri kontrol altına aldı ve daha fazla zarar oluşmasını engelledi. Yangının çıkış nedeni hakkında arama ve araştırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.