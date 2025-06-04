İstanbul Soruşturma Başlattı Özgür Özel’e

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yargı mensubuna hakaret ve tehdit suçlamasıyla bir soruşturma başlattı. Özgür Özel’e yönelik bu hukuki işlem neden kaynaklanıyor?

ÖZEL’İN TEPKİSİ VE SÖZLERİ

Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili dile getirdiği ifadeleri nedeniyle soruşturmanın konusu oldu. Özellikle, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin tutuklanmasına yönelik sert bir tepki gösteren Özel, Akın Gürlek’e hitaben, “Akın sert kayaya çarptın oğlum. Aklınızı başına alın. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim” dedi. Bu sözler, başsavcılık tarafından dikkate alındı ve resen soruşturma başlatıldı.