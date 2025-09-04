İstanbul Soruşturması Tamamlandı, Ceza Kesilecek

SORUŞTURMA TAMAMLANDI VE İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Leman dergisinde 26 Haziran’da Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa’ya yönelik karikatürlerin yayımlanmasının ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, derginin yazı işleri müdürleri Zafer Aknar ile Aslan Özdemir, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu yer aldı. Bu kişilerin yanı sıra, hakkında yakalama kararı bulunan derginin genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün hakkında da “Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

DOĞAN PEHLEVAN’A AĞIR SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ

Karikatürün sahibi Doğan Pehlevan hakkında ise “Zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Doğan Pehlevan, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarından tutuklandı.

YAKALAMA KARARI OLAN ŞÜPHELİ YURT DIŞINDAYDI

Leman dergisinin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir hakkında yakalama kararı bulunuyordu. Özdemir’in yurt dışında olduğu ve İstanbul Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yapacağı tespit edildi. Başsavcılık, Özdemir’in İstanbul Havalimanı’nda yakalanması için emniyete talimat verdi. Özdemir, Fransa’dan gelen uçaktan indikten sonra gözaltına alındı ve çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı.