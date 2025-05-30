İstanbul Soruşturmasında 15 Şüpheli Gözaltında

İŞLEM HACMİ VE HİSSE FİYATINDA DALAŞMALAR SORUŞTURULUYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında yaşanan olağan dışı işlem hacmi ve hisse fiyatı dalgalanmaları ile ilgili sürdürdüğü soruşturmayı devam ettiriyor. Bu dalgalanmaların küçük yatırımcıları zarara uğrattığına dair yapılan tespitler neticesinde başlatılan soruşturma kapsamında, emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, gerekli sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü ve savcılıkta ifadeleri alındı. Tüm şüpheliler, tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

MANİPÜLASYON VE TUTUKLAMA KARARLARI

Hakimlik, 12 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 3 şüpheliyi ise “imza verme” ve “yurt dışına çıkış yasağı” şartıyla serbest bıraktı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ (PRKAB) ile Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ’nin (DOBUR) hisselerinde manipülasyon yapıldığı tespit edildi. “Hektor, Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı” isimli sosyal medya hesapları üzerinden manipülasyona karışan 17 şüpheli hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlamalarıyla gözaltı kararı verilmişti.

OPERASYONLAR VE GÖZALTILAR

Emniyet güçleri, bu doğrultuda İstanbul, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara gibi şehirlerde şüphelilerin yakalanması için geniş kapsamlı operasyonlar başlattı. Bu operasyon sonuçları itibariyle, toplamda 15 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturmaya dair gelişmeler merakla takip ediliyor.