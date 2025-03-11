İstanbul Sözleşmesi Meclis’te Gerilime Yol Açtı

TBMM KOMİSYONUNDA KADINA ŞİDDET MÜCADELESİ

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, Komisyon Başkanvekili Asuman Erdoğan liderliğinde bir araya geldi. Toplantıda Kadın ve Demokrasi Derneği’nden (KADEM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Canan Sarı, KADEM Vakfı Genel Müdürü Zeynep Demir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ahmet Saygın Laban ile Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür sunum yaptı. KADEM’in yaptığı sunumda, 6284 Sayılı Kanun’un etkili bir şekilde uygulanmasının gerekliliği vurgulandı. Mağdurların başvuru süreçlerinde karşılaştıkları bürokratik engellerin kaldırılması, koruma kararlarının hızlı bir şekilde alınması ve uygulamalardaki eksikliklerin ortadan kaldırılması gerektiği dile getirildi. Ayrıca, şiddet failleri için zorunlu rehabilitasyon programlarının yapılmasının önemine de dikkat çekildi.

HUKUKİ DESTEK İHTİYACI

KADEM’in sunumunda, mağdurların adalete erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik “Baroların adli yardım hizmetlerinin genişletilmesi ve şiddet mağdurlarının hukuki destekten kesintisiz yararlanabilmesi sağlanmalıdır” ifadesi yer aldı. Kullanıcılarının adalete ulaşımında önemli bir engel olduğunu belirten Zeynep Demir, “Kadına yönelik şiddet verilerinin bakanlıklar ve kurumlar arasında benzer formatta yayınlanmadığı nedeniyle devletin eksikliği olduğunu düşünüyoruz” dedi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR

Sunumların ardından, İYİ Parti Milletvekili Selcan Taşcı, İstanbul Sözleşmesi süreciyle ilgili bir öz eleştirinin olup olmadığını sordu. Taşcı, “Özellikle İstanbul Sözleşmesi sunumda hiç geçmedi. Bir mahallenin temsilcisi olmaktan, belki bütün kadınların temsiline evrileceği bir süreçti” dedi. KADEM’in İstanbul Sözleşmesi ile ilgili önceki açıklamalarını da hatırlatarak, bunun toplumsal gerilim yarattığını söyledi.

İÇ UYGULAMANIN ETKİLENMEMESİ

KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Canan Sarı, İstanbul Sözleşmesi’nin önemine değinerek, “Sözleşmenin yürürlükten kalkması iç uygulamayı etkileyen bir şey değil” dedi. Mahkemelerin kararlarının İstanbul Sözleşmesi’ne aykırı olmadan yargılama yaptığını belirtti. Ayrıca, “İstanbul Sözleşmesi’nin getirdiği düzenlemeler önemli, ancak yasal metinler tek başına korumaz” ifadesini kullandı.

İKİ TARAFLI YÖNETİMİN GEREKLİLİĞİ

Komisyon Başkanvekili Erdoğan, komisyon yapısında kadın ağırlıklı bir yönetim oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Toplantının başlangıcında cinsiyet dengesinin sağlanmadığının altını çizen Erdoğan, “Gerçekten her iki tarafın da olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ HAKKINDA İKİNCİ GÖRÜŞ İFADESİ

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Prof. Oygür, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmalara katılarak, “İstanbul Sözleşmesi LGBT’nin truva atıdır. Sözleşmenin kaldırılması memleket için iyi olmuştur” dedi. Bunun üzerine CHP milletvekilleri Oygür’ün ifadelerine itiraz etti. Oygür, “Ben burada susmak dinlemek gibi bir şiddete maruz kaldım” diyerek ifadelerini savundu.

DEVLETİN TUTUMU VE GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER

Oygür, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yanlış anlaşıldığını ve devletin GREVIO raporunu atlayarak önemli bir fırsatı kaçırdığını belirtti. “Sözleşme kadına yönelik şiddetin tarihselliğiyle başlar fakat toplumsal cinsiyet eşitliğiyle içini doldurur” diye ekledi.

Toplantının sonunda Komisyon Başkanvekili Asuman Erdoğan, komisyonun sona erdiğini belirtti.