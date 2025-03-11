İstanbul Sözleşmesi Tartışması: CHP Komisyonu Terk Etti

TBMM KOMİSYONU TOPLANDI

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, Komisyon Başkanvekili Asuman Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Bu toplantıya, Kadın ve Demokrasi Derneği’nden (KADEM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Canan Sarı, KADEM Vakfı Genel Müdürü Zeynep Demir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ahmet Saygın Laban, Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür katıldı. KADEM sunumunda, 6284 Sayılı Kanun’un etkin uygulanmasının önemine dikkat çekildi, mağdurların başvuru süreçlerinde karşılaştıkları bürokratik engellerin kaldırılması gerektiği vurgulandı.

ŞİDDET FAİLLERİ İÇİN REHABİLİTASYON PROGRAMLARI

Sunumda, koruma kararlarının hızla alınması ve uygulamadaki aksaklıkların giderilmesinin gerekliliği belirtildi. Ayrıca, şiddet faili erkekler için zorunlu rehabilitasyon programlarının yapılmasının önemi üzerinde duruldu. Tekrarlayan şiddet vakalarının önlenmesi için faillerin denetimli serbestlik kapsamında eğitim ve psikososyal destek programlarına tabi tutulması gerektiği ifade edildi. “Baroların adli yardım hizmetlerinin genişletilmesi ve şiddet mağdurlarının hukuki destekten kesintisiz yararlanabilmesi sağlanmalıdır” denildi.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE İLİŞKİN VERİLER

KADEM Vakfı Genel Müdürü Zeynep Demir, sunumda, “Kadına yönelik şiddet verilerinin bir türlü bakanlıklar ile kurumlar arası işbirliğine benzer formatta yayınlamak konusunda devletin eksiği olduğunu düşünüyoruz” sözlerini kullandı. Toplantı sırasında İYİ Parti Milletvekili Selcan Taşcı, İstanbul Sözleşmesi sürecindeki mücadele için teşekkür ederek, “Sonrasındaki geri çekilmeyle ilgili bir öz eleştiriniz oldu mu?” sorusunu yöneltti. Taşcı, KADEM’in İstanbul Sözleşmesi ile ilgili açıklamalarına dikkat çekti.

ŞİDDETLE MÜCADELEDEKİ AVUKAT CEVABI

KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Canan Sarı, Taşcı’nın sorusuna avukat olarak yanıt vermek istediğini belirtti. Sarı, “İstanbul Sözleşmesi çok önemli bir sözleşmeydi. Ancak Sözleşmenin yürürlükten kalkması iç uygulamayı etkileyen bir şey değil,” diyerek mahkemelerin karar verme süreçlerinin sözleşmeye dayanmadığını ifade etti. Ayrıca, şiddete uğrayan kadının korunmasının en önemli amaç olduğunu ve İstanbul Sözleşmesi’nin getirdiği düzenlemelerin hala önem taşıdığını vurguladı.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELENİN GELECEĞİ

Erdoğan, “Her iki tarafın da olması gerektiğini düşünüyorum,” şeklinde konuştu. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Prof. Oygür, İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasının memleket için olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Oygür, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yanlış anlaşıldığını ve bunun ideolojik bir bakış açısının ürünü olduğunu söyledi. Tartışmaların ardından Komisyon Başkanvekili Asuman Erdoğan, toplantının sona erdiğini bildirdi.