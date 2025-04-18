İstanbul Su Düzeyi Güncel Bilgiler

YAZ MEVSİMİ VE SU SEVİYESİ TAKİBİ

İstanbul’da bulunan milyonlarca insan, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla beraber barajlardaki su seviyelerini dikkatle izliyor. Özellikle son yıllarda artan kuraklık riski nedeniyle, İSKİ baraj doluluk oranları 18 Nisan itibarıyla merak edilen bir konu haline geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından sağlanan veriler, şehrin su kaynaklarının güncel durumunu gözler önüne seriyor ve vatandaşların günlük yaşamlarını bu verilere göre şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Peki, 18 Nisan itibarıyla İstanbul barajlarının mevcut durumu nedir? İşte detaylar…

BARAJLARDAKİ SU DOLULUK ORANLARI

İstanbul’un yanı sıra, Ankara ve İzmir baraj doluluk oranları da kamuoyunda sıkça sorgulanan bir konu. Ülke genelinde yağış miktarına bağlı olarak değişkenlik gösteren baraj doluluk oranları, haberimizde yer almakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 18 Nisan 2025 Cuma günü itibarıyla baraj doluluk oranı grafiği aşağıda sunulmuştur: İSKİ ve ASKİ baraj doluluk oranları, artan yağışlarla birlikte değişiklik göstermektedir.

GÜNCEL VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İstanbul, Ankara ve İzmir illerindeki baraj doluluk seviyeleri hakkında en güncel bilgiler haberimizin ayrıntılarında mevcuttur. Aktif kullanılabilir doluluk oranı ise şu şekilde hesaplanıyor: Toplam hacim – ölü hacim hacmindeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı göstermekte. Bu hesaplamalar, barajların mevcut su kapasitelerini net bir biçimde ortaya koyuyor.

AÇIKLAMALAR VE RAKAMLAR

ASKİ baraj doluluk oranları da güncel verilerle birlikte değerlendiriliyor. Barajlardaki doluluk seviyesinin, artan yağışlarla birlikte nasıl değişim gösterdiği hakkında sürekli bilgi akışı sağlanmaktadır. Bugün, su kaynaklarının durumu ile ilgili bilgiler, vatandaşların su tasarrufu konusunda bilinçli adımlar atmalarına yardımcı olabiliyor.