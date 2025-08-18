İstanbul Su Kesintileri Açıklandı

İSTANBUL’DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 18 Ağustos tarihinde İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi olan yerler ve saatleri hakkında merak edilen detaylar da araştırılıyor. İSKİ, internet sitesi aracılığıyla güncel su kesintileri hakkında bilgi edinme imkanı sunuyor.

BEYKOZ’DA SU KESİNTİSİ

Beykoz ilçesinde Gümüşsuyu Mahallesi etkileniyor. Arıza açıklaması olarak, “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” belirtiliyor. Kesinti, 18 Ağustos 2025 tarihinde saat 11:28’de başlayacak ve tahmini bitiş saati 18:00 olarak duyuruluyor. Daha fazla bilgi için ALO 185 ile iletişime geçmek mümkün.

BEŞİKTAŞ’TA SU KESİNTİSİ

Beşiktaş ilçesinde de bir kesinti yaşanacak. Akat Mahallesi bu durumdan etkilenecek. Arıza nedeni aynı şekilde “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” olarak açıklanıyor. Kesinti, 18 Ağustos 2025 tarihinde saat 13:33’te başlayacak ve tahmini bitiş saati 17:30 olarak saptanmış durumda. Detaylar için ALO 185 ile ekiplerle bağlantı kurabilirsiniz.