İstanbul Su Kesintileri Açıklandı

İSTANBUL SU KESİNTİSİ REHBERİ

İstanbul’da su kesintileri hakkında güncel bilgilere ulaşmak amacıyla araştırmalar devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 20 Ağustos günü su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Kesintilerin saatleri ve detayları merak ediliyor. İSKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçerek bölgenizdeki su kesintileri hakkında bilgi almanız mümkün.

KESİNTİ YAŞANACAK İLÇELER

ATAŞEHİR’de su kesintisi yaşamayı bekleyen mahalleler arasında MUSTAFA KEMAL MAH. bulunuyor. Burada meydana gelen arıza, çeşitli içme suyu hatlarına yönelik. Kesintinin başlangıç tarihi 20 Ağustos 2025 saat 14:30, tahmini bitiş tarihi ise 20 Ağustos 2025 saat 17:00 olarak belirlenmiş. Kesinti ile ilgili daha fazla bilgi almak için ALO 185 hattına başvurabilirsiniz.

BAŞKA BİR İLÇEDE KESİNTİ

Bakırköy’de de su kesintisi yaşanacak mahalle ATAKÖY 1.KISIM MAH. Kesintinin nedeni de içme suyu hatlarındaki arızalardan kaynaklanıyor. Başlama zamanı 20 Ağustos 2025 saat 14:26’da, bitişi ise 20 Ağustos 2025 saat 18:00 olarak planlanmış durumda. Detaylar için yine ALO 185 hattından bilgi alabilirsiniz.

SU KESİNTİSİ DİĞER İLÇELERDE

Başakşehir’de kesintiye uğrayacak mahalleler arasında BAHÇEŞEHİR 2.KISIM MAH. yer alıyor. Buradaki sorun da içme suyu hatlarındaki arızalardan oluşmakta. Kesinti, 20 Ağustos 2025 tarihinin 15:54’ünde başlayacak ve 18:00’de sona erecek. Bu kesinti hakkında daha fazla bilgi almak için ALO 185 ile iletişime geçilebilir.