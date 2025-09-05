İstanbul Su Kesintileri Açıklandı

İSTANBUL’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK BÖLGELER

İstanbul’da su kesintisi yaşanacak yerler açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Eylül tarihinde su kesintisi olacak ilçeleri duyurdu. Vatandaşlar ise “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunu araştırıyor.

SU KESİNTİSİNİN DETAYLARI

İSKİ’nin duyurusuna göre, su kesintileri gün içerisinde farklı zaman dilimlerinde başlayıp sona erecek. İstanbul’daki güncel su kesintileri hakkında ayrıntılı bilgiye almak isteyenler, İSKİ’nin internet sitesi üzerinden bulundukları ilçeyi seçerek bilgi sahibi olabiliyor.

ARNAVUTKÖY MAHALLE BİLGİLERİ

Etkilenen Mahalle: Nenehatun Mah.

Arıza Açıklaması: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası.”

Başlama Tarihi: 05.09.2025 15:39:47

Tahmini Bitiş Tarihi: 05.09.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BAYRAMPAŞA MAHALLE BİLGİLERİ

Etkilenen Mahalle: İsmetpaşa Mah.

Arıza Açıklaması: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası.”

Başlama Tarihi: 05.09.2025 15:20:56

Tahmini Bitiş Tarihi: 05.09.2025 17:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BAŞAKŞEHİR MAHALLE BİLGİLERİ

Etkilenen Mahalle: Bahçeşehir 1. Kısım Mah.

Arıza Açıklaması: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası.”

Başlama Tarihi: 05.09.2025 14:32:03

Tahmini Bitiş Tarihi: 05.09.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185