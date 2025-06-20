İstanbul Su Kesintileri Duyuruldu

İSTANBUL’DA SU KESİNTİSİ OLAN YERLER DUYURULDU

İstanbul su kesintisi ile ilgili bilgiler gün yüzüne çıktı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Haziran’da yaşanacak su kesintilerinin olacağı ilçeleri açıkladı. “Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek?” sorusu ise en çok merak edilen konulardan biri oldu. İSKİ’nin sitesinden yapılacak araştırmalar ile kesintilerin yaşanacağı bölgelerdeki güncel durumu öğrenmek mümkün.

BAKIRKÖY İLÇESİNDEKİ SU KESİNTİSİ

Bakırköy ilçesinde “Ataköy 1. Kısım Mahallesi” etkileniyor. Arıza durumu “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 400 mm çaplı ana isale hattı arızası” nedeniyle oluştu. Kesintinin başlangıç tarihi 20 Haziran 2025 saat 16:30 olarak belirlenirken, tahmini bitiş tarihi ise 20 Haziran 2025 saat 21:00. Daha fazla bilgi için “ALO 185” hattı aranabilir.

GÜNGÖREN’DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK

Güngören ilçesinde de su kesintisi söz konusu. “Güven Mahallesi” etkilenen bölgeler arasında. “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” kaynaklı kesintinin başlangıcı 20 Haziran 2025 saat 16:29 olarak duyuruldu. Tahmini olarak suların yeniden akmaya başlaması ise 20 Haziran 2025 saat 20:00. Kesinti ile ilgili detaylar “ALO 185” ile öğrenilebilir.

PENDİK İLÇESİ SU KESİNTİSİ HAKKINDA BİLGİ

Pendik ilçesinde “Ahmet Yesevi Mahallesi” su kesintisinden etkilenecek. Burada da “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” yaşanmakta. Kesintinin başlangıç zamanı 20 Haziran 2025 saat 14:46 olarak bildirilirken, tahmini bitiş süresi 20 Haziran 2025 saat 18:00 olacak. Daha fazla bilgiye ulaşmak için “ALO 185” hattı kullanılarak bilgi alınabilir.