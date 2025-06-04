İstanbul Su Kesintileri Duyuruldu

İSTANBUL’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

İstanbul’da su kesintileriyle ilgili olarak İSKİ’nin duyurusu merak ediliyor. 4 Haziran günü, farklı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada, su kesintilerinin yaşanacağı yerler ve detayları paylaşıldı. Peki, su kesintileri ne zaman tamamlanacak?

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ ETKİLENİYOR

Bahçelievler ilçesinde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Kesintinin başlangıç tarihi 4 Haziran 2025 saat 15:47 olarak belirtilirken, tahmini bitiş tarihi ise 4 Haziran 2025 saat 17:00. Detaylı bilgi almak için ALO 185 hattı üzerinden ulaşabilirsiniz.

BAKIRKÖY MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ

Bakırköy ilçesinin Osmaniye Mahallesi de su kesintisinden etkilenecek. Hatalar nedeniyle uygulanan kesinti, Bahçelievler ile aynı tarih ve saat diliminde gerçekleşecek. Kesinti sürecine ilişkin daha fazla bilgi için ALO 185 hattını aramak yeterli.

BAĞCILAR MAHALLESİ SU KESİNTİSİNE DİKKAT

Bağcılar’daki Yeni Gün Mahallesi de su kesintisinin yaşanacağı bölgeler arasında bulunuyor. İçme suyu hatlarındaki arızalar sebebiyle 4 Haziran 2025 tarihinde başlayacak kesinti, aynı şekilde 17:00’de sona erecek. Kesintinin detayları için yine ALO 185 hattından bilgi alınabilir.

Güncel su kesintileri hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, İSKİ’nin internet sitesi üzerinden bulundukları ilçeyi seçerek, bölgedeki güncel durumu öğrenebilirler. Bu konu, İstanbul’daki su kullanıcıları için gereken bir konu ve sürekli takip edilmesi gerekiyor.