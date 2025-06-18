İstanbul Su Kesintileri Duyuruldu

İSTANBUL’DA SU KESİNTİSİ YAŞAYAN İLÇELER AÇIKLANDI

İstanbul’daki su kesintileri konusunda meraklı sorular gündemde. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Haziran’da su kesintisi yaşamaları beklenen ilçeleri duyurdu. Kesintilerin ne zaman sona ereceği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İSKİ’nin internet sitesinden bulunduğunuz ilçenin su kesintileri hakkında bilgi almanız mümkün.

KESİNTİLERİN DETAYLARI

Büyükçekmece ilçesinde 19 Mayıs Mahallesi etkileniyor. Arıza durumu içme suyu sistemlerinde gerçekleştirilen bakım-onarım çalışmaları nedeniyle meydana geliyor. Kesintinin başlayacağı tarih 18 Haziran 2025 saat 09:53, bitiş tarihi ise 18 Haziran 2025 saat 22:00 olarak tahmin ediliyor. Detaylı bilgi için ALO 185 numarasına başvurulabiliyor.

Bağcılar ilçesinin Mahmutbey Mahallesi de su kesintisinden etkileniyor. Bu kesinti, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sonucunda, 100 mm çaplı şebeke hattındaki sorun nedeniyle oluşuyor. Başlama tarihi 18 Haziran 2025 saat 12:54, tahmini bitiş tarihi ise 18 Haziran 2025 saat 17:00. ALO 185 üzerinden bilgi alınabiliyor.

Beylikdüzü ilçesinin Adnan Kahveci Mahallesi’nde de içme suyu sistemlerinde bakım-onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Bu kesintinin başlangıcı 18 Haziran 2025 saat 09:53, bitiş tarihi ise 18 Haziran 2025 saat 22:00. Yine, detaylı bilgi için ALO 185 numarasına başvurulması öneriliyor.