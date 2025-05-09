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İstanbul Su Kesintisi Açıklandı

İSTANBUL SU KESİNTİLERİ DUYURULDU

İstanbul’da yaşanacak su kesintileri İSKİ tarafından açıklandı. 9 Mayıs günü su kesintisi yaşanacak ilçeler merak ediliyor. Vatandaşlar “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ’nin belirttiği 9 Mayıs su kesintisi saatleri…

İSKİ’DEN GÜNCEL BİLGİLER

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden güncel su kesintisi bilgilerine ulaşmak mümkün. Kullanıcılar, yaşadıkları ilçeyi seçerek o bölgedeki su kesintileri hakkında detaylı bilgi alabiliyor.

BÜYÜKÇEKMECE’DE SU KESİNTİSİ

Etkilenen mahalle: 19 Mayıs Mahallesi
Arıza açıklaması: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası”
Başlama tarihi: 09.05.2025, 14:38:06
Tahmini bitiş tarihi: 09.05.2025, 20:00
Detaylı bilgi için: ALO 185

BAĞCILAR’DA SU KESİNTİSİ

Etkilenen mahalle: Güneşli Mahallesi
Arıza açıklaması: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası”
Başlama tarihi: 09.05.2025, 14:03:23
Tahmini bitiş tarihi: 09.05.2025, 18:00
Detaylı bilgi için: ALO 185

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