İstanbul Su Kesintisi Açıklandı

İSTANBUL’DA SU KESİNTİSİ DUYURUSU

Beyoğlu’nda su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 21 Ağustos tarihinde İstanbul genelinde yaşanacak su kesintileri hakkında detayları açıkladı. Bu nedenle, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusu gündeme geldi.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA BİLGİSİ

Cihangir Mahallesi, su kesintisinden etkilenecek. İSKİ, “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” nedeniyle kesintilerin yaşanacağını bildirdi. Kesinti, 21 Ağustos 2025 tarihinde 14:57’de başlayacak ve tahmin edilen bitiş tarihi 21 Ağustos 2025 saat 17:00 olarak belirlendi. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı üzerinden iletişim kurulabiliyor.