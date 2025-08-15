İstanbul Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

İSTANBUL SU KESİNTİLERİ DUYURULDU

İstanbul’da su kesintisi yaşanacak bölgeler belirlendi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Ağustos tarihinde su kesintisi uygulanacak ilçeleri açıkladı. Suların ne zaman döneceği ve saat bilgileri ise merak ediliyor.

ETKİLENEN İLLER VE DETAYLAR

İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki Hadımköy Mahallesi, 15 Ağustos 2025 tarihinde 14:04:44’te başlayacak içme suyu hatlarındaki arıza nedeniyle etkilenecek. Bu arızanın tahmini bitiş tarihi 15 Ağustos 2025 saat 17:00 olarak belirlenmiştir.

Ataşehir ilçesinde ise Aşık Veysel Mahallesi, 15 Ağustos 2025 tarihinde 12:42:15’te meydana gelen içme suyu hatlarındaki arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak. Bunun bitiş saati ise 21:00 olarak planlanmıştır.

Bayrampaşa ilçesindeki Cevatpaşa Mahallesi, 15 Ağustos 2025 tarihinde 15:58:07’de başlayacak TEİAŞ enerji kesintisi nedeniyle su alamayacak. Bu kesintinin tahmini sonlanma saati ise 18:00 olarak öngörülüyor.

Beyoğlu ilçesinde de Kalyoncu Kulluğu Mahallesi, aynı tarihte TEİAŞ enerji kesintisiyle karşı karşıya kalacak ve su kesintisi 15:58:07’de başlayacak. Bu kesintinin bitiş saati de 18:00 olarak tahmin ediliyor.

İstanbul’da güncel su kesintileri hakkında bilgi almak isteyenler, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulundukları ilçeyi seçerek detaylı bilgiye ulaşabilirler.