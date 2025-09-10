Haberler

İstanbul Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

Fatih’te su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ’nin su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Eylül’de İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Peki, sular ne zaman ve saat kaçta gelecek? İşte İSKİ’nin 10 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri…

ETKİLENEN MAHALLELER VE ARIZA BİLGİLERİ

Etkilenen mahalle: Molla Gürani Mahallesi. Arıza açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası oluştu. Kesinti başlangıç tarihi: 10 Eylül 2025, saat 15:28:39. Tahmini bitiş tarihi: 10 Eylül 2025, saat 16:30. Daha fazla bilgi için: ALO 185.

ÖNEMLİ

Tokat’ta YEDAM’ın Tanıtımı Yapıldı

Tokat'ta Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, belediye çalışanlarına tanıtıldı. Merkez, bağımlılara ve ailelerine ücretsiz destek sağladığını duyurdu.
İsrail, Yemen’e Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, son 48 saatte Suriye ve Katar'a düzenlediği saldırıların ardından Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı gerçekleştirdi. Husilere ait askeri hedefler vuruldu.

