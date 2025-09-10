İstanbul Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

Fatih’te su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ’nin su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Eylül’de İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Peki, sular ne zaman ve saat kaçta gelecek? İşte İSKİ’nin 10 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri…

ETKİLENEN MAHALLELER VE ARIZA BİLGİLERİ

Etkilenen mahalle: Molla Gürani Mahallesi. Arıza açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası oluştu. Kesinti başlangıç tarihi: 10 Eylül 2025, saat 15:28:39. Tahmini bitiş tarihi: 10 Eylül 2025, saat 16:30. Daha fazla bilgi için: ALO 185.