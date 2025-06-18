İstanbul Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

İSTANBUL SU KESİNTİLERİ DUYURULDU
İstanbul’da su kesintisi yaşanacak yerler hakkında açıklamalar yapıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 18 Haziran’da su kesintisi olabilecek ilçeleri belirtti. Su kesintilerinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İşte, İSKİ’nin 18 Haziran İstanbul su kesintisi zamanları.
GÜNCEL SU KESİNTİLERİ İÇİN İNTERNET ÜZERİNDEN BİLGİ ALINABİLİR
İstanbul’da su kesintileriyle ilgili güncel bilgiler için İSKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçerek detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
BAĞCILAR MAHALLERİNE DİKKAT
Etkilenen Mahalle: Mahmutbey Mah.
Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası oluştu.
Başlama Tarihi: 18.06.2025 12:54:24
Tahmini Bitiş Tarihi: 18.06.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
BÜYÜKÇEKMECE’DE SU KESİNTİSİ VAR
Etkilenen Mahalle: 19 Mayıs Mah.
Arıza Açıklaması: İçme suyu sistemlerimizde yapılan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacak.
Başlama Tarihi: 18.06.2025 09:53:29
Tahmini Bitiş Tarihi: 18.06.2025 22:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
BEYLİKDÜZÜ’NDE BAKIM ÇALIŞMASI
Etkilenen Mahalle: Adnan Kahveci Mah.
Arıza Açıklaması: İçme suyu sistemlerimizde bakım-onarım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak.
Başlama Tarihi: 18.06.2025 09:53:29
Tahmini Bitiş Tarihi: 18.06.2025 22:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185