İstanbul Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

BAĞCILAR SU KESİNTİSİ HAKKINDA BİLGİLER

İstanbul’da su kesintisi yaşanacak günler içinde Bağcılar’daki su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 19 Haziran günü hangi ilçelerde su kesintileri olacağını açıkladı. Şimdi ise suların ne zaman ve saat kaçta geri geleceği merak ediliyor.

KESİNTİDEN ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA DETAYLARI

Kirsten Köşesi: “Bağcılar’ da kesintiden etkilenen mahalle Bağlar Mahallesi.” Su kesintisinin sebebi, içme suyu hatlarında meydana gelen arızanın sonucunda 100 mm çaplı şebeke hattındaki sorundan oluşuyor. Kesinti, 19 Haziran 2025 tarihinde saat 15:04’te başlıyor ve tahmini olarak saat 17:30’da sona ermesi bekleniyor. Kesinti ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenlerin ALO 185 hattını aramaları yeterli olacak.