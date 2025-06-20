İstanbul Su Kesintisi Bilgileri Duyuruldu

BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

İstanbul’da su kesintileriyle ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusu gündemde sıklıkla araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 20 Haziran tarihinde su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Peki, sular ne zaman ve saat kaçta geri gelecek? İşte İSKİ tarafından belirtilen detaylar.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA AÇIKLAMASI

Etkilenen mahallelerden biri Ataköy 1. Kısım Mahallesi. Su kesintisinin sebebi, “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 400 mm çaplı ana isale hattı arızası.” olarak belirtiliyor.

BAŞLAMA VE TAHMİNİ BİTİŞ TARİHİ

Su kesintisinin başlangıç tarihi 20 Haziran 2025 saat 16:30 olarak belirlenmişken, tahmini bitiş tarihi 20 Haziran 2025 saat 21:00 olarak planlanıyor. Daha fazla bilgi almak isteyenler için “ALO 185” hattı üzerinden detaylı bilgi edinilebilir.