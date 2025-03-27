İstanbul Su Kesintisi Bilgileri Güncelendı

KAĞITHANE SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Kağıthane’de su kesintisi hakkında güncel bilgiler paylaşıldı. İstanbullular, İSKİ’nin su kesintisi ne zaman bitecek sorusunu merak ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 27 Mart günü su kesintisi yaşanacak bölgeleri duyurdu. Peki sular ne zaman ve saat kaçta gelecek? İşte İSKİ’nin 27 Mart İstanbul su kesintisi saatlerine dair detaylar.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA TALEBİ

Etkilenen mahalle SANAYİ MAH olarak belirlenmiş. Kesintinin sebebi, “İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE ŞEBEKE HATTI VANA ARIZASI” olarak açıklanıyor.

KESİNTİ TARİHLERİ VE CEVAPLAR

Kesinti, 27 Mart 2025 tarihinde 15:59’da başlayacak ve tahmini olarak 20:00’de sona erecek. Kullanıcıların daha fazla bilgi alabilmesi için ALO 185 hattı hizmet verecek.